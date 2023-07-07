Всего два ингредиента: как сделать домашний вишняк

Если вы никогда не пробовали домашний вишняк – самое время попробовать. Его можно приобрести, а можно приготовить собственноручно с вишен.

Вишняк – сладкий, немного терпкий домашний напиток из ферментированной вишни. Есть множество рецептов напитка, но этот универсален. Вам не нужно добавлять алкоголь (водку или спирт). Он готовится способом собственного брожения.

Читайте также Курятина vs свинина: как сделать здоровый выбор для питания

Рецепт домашнего вишняка без водки

Время: 45 – 50 дней

45 – 50 дней Порции: 3 – 4 литра

– 3 килограмма вишен;– 3 литра воды;– 1,5 – 3 килограмма сахара.

Приготовление:

Засыпьте ягоды в бутыль или другую специальную посуду.

Подготовьте из воды и сахара сироп: разогрейте ингредиенты в кастрюле так, чтобы сахар полностью разошелся. Полученным сиропом залейте вишни в бутыли.

Венчик бутыли завяжите куском чистой марли сложенной в несколько слоев и оставьте бродить дней на 45 – 50 дней.

Если предпочитаете вишняку с терпким привкусом, косточки с вишен не удаляйте.

Приготовленный таким образом вишняк получается достаточно крепким и сладким, если же вы хотите, чтобы он получился менее крепким, варите сироп не из трех килограммов сахара, а с полутора. Путем варьирования его количества варьируется соответственно и крепость напитка.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить варенье из вишни с косточками по нашему