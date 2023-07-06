Среди большого количества рецептов зимней консервации 24 канал предлагает попробовать варенье из вишен. Чтобы не пришлось возиться с косточками в ягодах – готовим вместе с ними.

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Варенье из вишни с косточками получается очень вкусным, в меру сладким и подойдет как к чаю, так и на бутерброд с маслом.

Вишневое варенье с косточками

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 килограмм вишен;

– 1 килограмм сахара.

Приготовление:

Заливаем вишню водой и оставляем на 10-15 минут. Пропорции в этом рецепте 1:1 (вишня – сахар). Так что если хотите больше варенья – увеличивайте количество ингредиентов.

На каждый килограмм сахара вам понадобится 1 стакан воды.

Заливаем сахар водой и варим сахарный сироп, сахар должен полностью раствориться. В кипящий сироп выкладываем высушенную бумажными полотенцами вишню.

Выключаем огонь, оставляем все настаиваться 6 – 7 минут.

Вынимаем вишни шумовкой из сиропа. Доводим сироп снова до кипения и снова добавляем вишню. Этот этап следует повторить трижды.

Если вишня не доварится в три раза – проварите ее на медленном огне еще минут 10 – 15.

После этого выкладываем варенье в предварительно простерилизованные банки, закрываем крышками и охлаждаем при комнатной температуре.

Приятного аппетита!

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