Вишняк – солодкий, трішки терпкий домашній напій з ферментованої вишні. Є безліч рецептів напою, але цей універсальний. Вам не потрібно додавати алкоголю (горілки чи спирту). Він готується методом власного бродіння.

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Рецепт домашнього вишняка без горілки

Час: 45 – 50 днів

45 – 50 днів Порції: 3 – 4 літри

Інгредієнти:

– 3 кілограми вишень;

– 3 літри води;

– 1,5 – 3 кілограми цукру.

Приготування:

Засипте ягоди в бутель або інший спеціальний посуд.

Підготуйте з води та цукру сироп: розігрійте інгредієнти в каструлі так, щоб цукор повністю розійшовся. Отриманим сиропом залийте вишні в бутлі.

Вінце бутля зав’яжіть шматком чистої марлі складеної в кілька шарів і залишіть бродити днів на 45 – 50 днів.

Якщо віддаєте перевагу вишнякові з терпким присмаком, кісточки з вишень не видаляйте.

Приготовлений таким чином вишняк виходить досить міцним і солодким, якщо ж ви бажаєте, щоб він вийшов менш міцним, варіть сироп не з трьох кілограмів цукру, а з півтора. Шляхом варіювання його кількості, варіюється відповідно і міцність напою.

Смачного!

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