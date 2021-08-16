Мало кто знает о том, что семена арбуза положительно влияют на наше здоровье. Ученые обнаружили, что косточки имеют витамины и минералы, которые очень полезны для нашего организма.
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Кроме того ученые доказали, что употребление семян арбуза не имеет никаких негативных последствий.
Что касается их полезных свойств, то они они могут похвастаться хорошими характеристиками в борьбе с грибковыми и бактериальными инфекциями. Кроме того, ученые обнаружили положительное действие при пищевых, респираторных и кожных болезней.
Выбрасывать семена арбуза не стоит / Фото Unsplash
Также семена арбуза может унять боль и противодействовать воспалениям. Настоящим открытием стала возможность семян снижать артериальное давление.
В семенах арбуза есть магний, цинк, железо, витамины группы В и ненасыщенные жирные кислоты. Единственный минус – калорийность: 500 килокалорий на 100 грамм продукта.
Как употреблять семена арбуза отдельно от мякоти:
- Сначала выньте семена из плодов и дайте им высохнуть.
- Затем обжарьте их на сковороде и храните в герметичном контейнере.
- Через несколько дней, когда вам захочется перекусить, эти семена могут стать здоровым вариантом.
- Они очень питательны, поэтому их можно использовать и в салатах. Вы даже можете потреблять их в виде порошка.