Мало хто знає про те, що насіння кавуна позитивно впливає на наше здоров'я. Вчені виявили, що кісточки мають вітаміни та мінерали, які дуже корисні для нашого організму.

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Окрім того вчені довели, що вживання насіння кавуна не має жодних негативних наслідків.

Що стосується їх корисних властивостей, то вони вони можуть похизуватися хорошими характеристиками у боротьбі з грибковими та бактеріальними інфекціями. Окрім того, вчені виявили позитивну дію при харчових, респіраторних та шкірних хвороб.

Викидати насіння кавуна не варто / Фото Unsplash

Також насіння кавуна може вгамувати біль та протидіяти запаленням. Справжнім відкриттям стала можливість насіння знижувати артеріальний тиск.

В насінні кавуна є магній, цинк, залізо, вітаміни групи В та ненасичені жирні кислоти. Єдиний мінус – калорійність: 500 кілокалорій на 100 грам продукту.

Як вживати насіння кавуна окремо від м'якоті