Витаминный коктейль: почему стоит есть семена арбуза

Большинство из нас любит есть арбуз без семечек, выбирая их из мякоти или выбрасывая в процессе еды. Почему это неправильно и сколько всего полезного в семенах арбуза – читайте в материале.

Мало кто знает о том, что семена арбуза положительно влияют на наше здоровье. Ученые обнаружили, что косточки имеют витамины и минералы, которые очень полезны для нашего организма.

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Кроме того ученые доказали, что употребление семян арбуза не имеет никаких негативных последствий.

Что касается их полезных свойств, то они они могут похвастаться хорошими характеристиками в борьбе с грибковыми и бактериальными инфекциями. Кроме того, ученые обнаружили положительное действие при пищевых, респираторных и кожных болезней.

Выбрасывать семена арбуза не стоит​ / Фото Unsplash

Также семена арбуза может унять боль и противодействовать воспалениям. Настоящим открытием стала возможность семян снижать артериальное давление.

В семенах арбуза есть магний, цинк, железо, витамины группы В и ненасыщенные жирные кислоты. Единственный минус – калорийность: 500 килокалорий на 100 грамм продукта.

Как употреблять семена арбуза отдельно от мякоти: