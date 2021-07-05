Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти рассказывает, как приготовить овощи для салата. Нежный и полезный салат понравится всем.

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Блюдо готовят из брокколи с добавлением спаржи, отварного яйца способом пашот, зеленого горошка, чеснока, петрушки с оливковым маслом. К салату подавайте любой любимый гарнир, соусы и специи.

Как приготовить салат из брокколи, спаржи, зеленого горошка с яйцом

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1 – 2
  • Калорийность на 100 граммов: 71 ккал
  1. Капусту брокколи помойте, разделите на соцветия, приготовьте на пару.
  2. Зеленый горошек очистите.
  3. Спаржу помойте, очистите, обжарьте на сковороде с оливковым маслом, добавьте зеленый горошек, соль.

Спаржа / Скриншот видео

  1. Петрушку помойте, измельчите ножом.
  2. Чеснок очистите, измельчите ножом.
  3. Хлебные палочки измельчить в крошку, выложите в миску, добавьте измельченный чеснок с петрушкой, перемешайте, отдельно обжарьте на сковороде.

Процесс обжарки / Скриншот видео

  1. Отдельно в кастрюле вскипятите воду, добавьте соль, вбейте яйцо. С помощью ложки заверните.
  2. Лимон помойте, разрежьте пополам.
  3. Готовую спаржу нарежьте ломтиками, выложите в миску, добавьте брокколи, обжаренный горошек, выжмите лимонный сок, добавьте оливковое масло.

Салат из овощей / Скриншот видео

  1. Овощи выложите на тарелку, добавьте обжаренные хлебные крошки, сверху – выложите яйцо. Приятного аппетита!

Витаминный салат из брокколи, спаржи, зеленого горошка с яйцом – рецепт от Марко Черветти в видео:

 