Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті розповідає, як приготувати овочі для салату. Ніжний та корисний салат сподобається усім.

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Страву готують з броколі, з додаванням спаржі, відвареного яйця способом пашотування, зеленого горошку, часнику, петрушки з оливковою олією. До салату подавайте будь-який улюблений гарнір, соуси та спеції.

Як приготувати салат з броколі, спаржі, зеленого горошку та яйцем

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1 – 2

1 – 2 Калорійність на 100 грамів: 71 ккал

Інгредієнти:

– броколі;

– зелений горошок;

– спаржа;

– часник;

– петрушка;

– хлібні палички;

– оливкова олія;

– лимон;

– перець;

– сіль.

Капусту броколі помийте, розділіть на суцвіття, приготуйте на пару. Зелений горошок почистіть. Спаржу помийте, почистіть, обсмажте на пательні з оливковою олією, додайте зелений горошок, сіль.

Спаржа/ Скриншот відео

Петрушку помийте, подрібніть ножем. Часник почистіть, подрібніть ножем. Хлібні палички подрібніть у крихту, викладіть у миску, додайте подрібнений часник з петрушкою, перемішайте, окремо обсмажте на пательні.

Процес обсмаження/ Скриншот відео

Окремо у каструлі закип'ятіть воду, додайте сіль, вбийте яйце. За допомогою ложки загорніть. Лимон помийте, розріжте навпіл. Готову спаржу наріжте скибочками, викладіть у миску, додайте броколі, обсмажений горошок, вичавіть лимонний сік, додайте оливкову олію.

Салат з овочів/ Скриншот відео

Овочі викладіть на тарілку, додайте обсмажену хлібну крихту, зверху – викладіть яйце. Смачного!

Вітамінний салат з броколі, спаржі, зеленого горошку та яйцем – рецепт від Марко Черветті у відео: