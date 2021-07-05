Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті розповідає, як приготувати овочі для салату. Ніжний та корисний салат сподобається усім.
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Страву готують з броколі, з додаванням спаржі, відвареного яйця способом пашотування, зеленого горошку, часнику, петрушки з оливковою олією. До салату подавайте будь-який улюблений гарнір, соуси та спеції.
Як приготувати салат з броколі, спаржі, зеленого горошку та яйцем
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 71 ккал
- Капусту броколі помийте, розділіть на суцвіття, приготуйте на пару.
- Зелений горошок почистіть.
- Спаржу помийте, почистіть, обсмажте на пательні з оливковою олією, додайте зелений горошок, сіль.
Спаржа/ Скриншот відео
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
- Часник почистіть, подрібніть ножем.
- Хлібні палички подрібніть у крихту, викладіть у миску, додайте подрібнений часник з петрушкою, перемішайте, окремо обсмажте на пательні.
Процес обсмаження/ Скриншот відео
- Окремо у каструлі закип'ятіть воду, додайте сіль, вбийте яйце. За допомогою ложки загорніть.
- Лимон помийте, розріжте навпіл.
- Готову спаржу наріжте скибочками, викладіть у миску, додайте броколі, обсмажений горошок, вичавіть лимонний сік, додайте оливкову олію.
Салат з овочів/ Скриншот відео
- Овочі викладіть на тарілку, додайте обсмажену хлібну крихту, зверху – викладіть яйце. Смачного!
Вітамінний салат з броколі, спаржі, зеленого горошку та яйцем – рецепт від Марко Черветті у відео: