Витаминный салат из брокколи, спаржи, зеленого горошка с яйцом: рецепт от Марко Черветти
Источник:YouTube Марко Черветти
В сезон овощей – зеленого горошка, брокколи можно экспериментировать и готовить вкусные и полезные блюда. Марко Черветти поделился с поклонниками оригинальным салатом, который можно приготовить на обед.
Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти рассказывает, как приготовить овощи для салата. Нежный и полезный салат понравится всем.
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Блюдо готовят из брокколи с добавлением спаржи, отварного яйца способом пашот, зеленого горошка, чеснока, петрушки с оливковым маслом. К салату подавайте любой любимый гарнир, соусы и специи.
Как приготовить салат из брокколи, спаржи, зеленого горошка с яйцом
- Время: 15 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 71 ккал
– брокколи;
– зеленый горошек;
– спаржа;
– чеснок;
– петрушка;
– хлебные палочки;
– оливковое масло;
– лимон;
– перец;
– соль.
- Капусту брокколи помойте, разделите на соцветия, приготовьте на пару.
- Зеленый горошек очистите.
- Спаржу помойте, очистите, обжарьте на сковороде с оливковым маслом, добавьте зеленый горошек, соль.
Спаржа / Скриншот видео
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
- Чеснок очистите, измельчите ножом.
- Хлебные палочки измельчить в крошку, выложите в миску, добавьте измельченный чеснок с петрушкой, перемешайте, отдельно обжарьте на сковороде.
Процесс обжарки / Скриншот видео
- Отдельно в кастрюле вскипятите воду, добавьте соль, вбейте яйцо. С помощью ложки заверните.
- Лимон помойте, разрежьте пополам.
- Готовую спаржу нарежьте ломтиками, выложите в миску, добавьте брокколи, обжаренный горошек, выжмите лимонный сок, добавьте оливковое масло.
Салат из овощей / Скриншот видео
- Овощи выложите на тарелку, добавьте обжаренные хлебные крошки, сверху – выложите яйцо. Приятного аппетита!
Витаминный салат из брокколи, спаржи, зеленого горошка с яйцом – рецепт от Марко Черветти в видео: