В сезон овощей – зеленого горошка, брокколи можно экспериментировать и готовить вкусные и полезные блюда. Марко Черветти поделился с поклонниками оригинальным салатом, который можно приготовить на обед.

Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти рассказывает, как приготовить овощи для салата. Нежный и полезный салат понравится всем.

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Блюдо готовят из брокколи с добавлением спаржи, отварного яйца способом пашот, зеленого горошка, чеснока, петрушки с оливковым маслом. К салату подавайте любой любимый гарнир, соусы и специи.

Как приготовить салат из брокколи, спаржи, зеленого горошка с яйцом

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 71 ккал

Капусту брокколи помойте, разделите на соцветия, приготовьте на пару. Зеленый горошек очистите. Спаржу помойте, очистите, обжарьте на сковороде с оливковым маслом, добавьте зеленый горошек, соль.

– брокколи;– зеленый горошек;– спаржа;– чеснок;– петрушка;– хлебные палочки;– оливковое масло;– лимон;– перец;– соль.

Спаржа / Скриншот видео

Петрушку помойте, измельчите ножом. Чеснок очистите, измельчите ножом. Хлебные палочки измельчить в крошку, выложите в миску, добавьте измельченный чеснок с петрушкой, перемешайте, отдельно обжарьте на сковороде.

Процесс обжарки / Скриншот видео

Отдельно в кастрюле вскипятите воду, добавьте соль, вбейте яйцо. С помощью ложки заверните. Лимон помойте, разрежьте пополам. Готовую спаржу нарежьте ломтиками, выложите в миску, добавьте брокколи, обжаренный горошек, выжмите лимонный сок, добавьте оливковое масло.

Салат из овощей / Скриншот видео

Овощи выложите на тарелку, добавьте обжаренные хлебные крошки, сверху – выложите яйцо. Приятного аппетита!

Витаминный салат из брокколи, спаржи, зеленого горошка с яйцом – рецепт от Марко Черветти в видео: