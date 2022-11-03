Сочетание риса и яблок может прийти на помощь всем, кто заботится о своей фигуре или просто стремится получить вкусное блюдо за короткий промежуток времени. Дополняет рецепт корица, аромат которой всегда связан с "вкусными" воспоминаниями.
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Также это блюдо имеет шансы стать любимым лакомством детей, если вы хотите найти достойную альтернативу шоколаду и другим сладостям с избытком сахара.
Рецепт риса с яблоками и корицей
Время: 40 минут
Порций: 4
Вкусно и полезно / Фото Przyslij Przepis
Ингредиенты:
- чашка риса;
- 2 яблока;
- коричневый сахар;
- корица;
- взбитые сливки.
Приготовление:
- Заливаем рис двумя стаканами воды и варим до готовности, пока он не впитает всю воду. Оставляем под крышкой на 15 минут.
- Яблоки разрезаем пополам, удаляем сердцевинки и нарезаем тонкими ломтиками. Чистить от кожуры не нужно.
- Дно формы смазываем сливочным маслом, равномерно выкладываем рис, а на него – яблоки. Посыпаем сахаром и корицей.
- Кладем на яблоки несколько ломтиков сливочного масла и выпекаем 30 минут при 180 градусах.
- Подаем блюдо со взбитыми сливками.
Приятного аппетита!