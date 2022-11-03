Поєднання рису та яблук може прийти на допомогу усім, хто дбає про свою фігуру або ж просто прагне отримати смачну страву за короткий проміжок часу. Доповнює рецепт кориця, аромат якої завше пов'язаний із "смачними" спогадами.

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Також ця страва має шанси стати улюбленим смаколиком дітей, якщо ви прагнете знайти гідну альтернативу шоколаду та іншим солодощам із надлишком цукру.

Рецепт рису з яблуками та корицею

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Смачно та корисно / Фото Przyslij Przepis

Інгредієнти:

чашка рису;

2 яблука;

коричневий цукор;

кориця;

збиті вершки.

Приготування:

Заливаємо рис двома склянками води та варимо до готовності, поки він не вбере всю воду. Залишаємо під кришкою на 15 хвилин. Яблука розрізаємо навпіл, видаляємо серцевинки та нарізаємо тонкими скибочками. Чистити від шкірки не потрібно. Дно форми змащуємо вершковим маслом, рівномірно викладаємо рис, а на нього – яблука. Посипаємо цукром та корицею. Кладемо на яблука кілька скибок вершкового масла та випікаємо 30 хвилин при 180 градусах. Подаємо страву зі збитими вершками.

Нехай смакує!