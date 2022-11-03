Вкус детства: готовим рис с яблоками и корицей

В основном мы привыкли видеть рис в качестве гарнира для мясного блюда. Но не стоит забывать, что и сладкий вкус ему тоже очень хорошо подходит.

Сочетание риса и яблок может прийти на помощь всем, кто заботится о своей фигуре или просто стремится получить вкусное блюдо за короткий промежуток времени. Дополняет рецепт корица, аромат которой всегда связан с "вкусными" воспоминаниями.

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Также это блюдо имеет шансы стать любимым лакомством детей, если вы хотите найти достойную альтернативу шоколаду и другим сладостям с избытком сахара.

Рецепт риса с яблоками и корицей

Время: 40 минут

Порций: 4

Вкусно и полезно / Фото Przyslij Przepis

Ингредиенты:

чашка риса;

2 яблока;

коричневый сахар;

корица;

взбитые сливки.

Приготовление:

Заливаем рис двумя стаканами воды и варим до готовности, пока он не впитает всю воду. Оставляем под крышкой на 15 минут. Яблоки разрезаем пополам, удаляем сердцевинки и нарезаем тонкими ломтиками. Чистить от кожуры не нужно. Дно формы смазываем сливочным маслом, равномерно выкладываем рис, а на него – яблоки. Посыпаем сахаром и корицей. Кладем на яблоки несколько ломтиков сливочного масла и выпекаем 30 минут при 180 градусах. Подаем блюдо со взбитыми сливками.

Приятного аппетита!