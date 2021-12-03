Йоркширский пудинг – традиционное блюдо Англии. Обычно его подают с ростбифом и подливкой, но вы можете придумать свое особое сочетание.
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Блюдо стало популярным благодаря дешевым ингредиентам и невероятному вкусу в сочетании с мясом. Немножко усилий – и вы почувствуете настоящий вкус магии!
Рецепт классического йоркширского пудинга
Время: 30 минут
Порций: 12
Пудинг можно совмещать с чем угодно / Фото Pinterest
Ингредиенты
- 3 яйца
- 1/4 чайной ложки соли
- 285 миллилитров молока
- 115 грамм муки
Приготовление
- Тщательно взбиваем яйца с солью. Добавляем молоко, а затем – муку. Ставим массу отдыхать на 30 минут.
- Разогреваем духовку до 220 градусов.
- Ставим формы на несколько минут в духовку, чтобы они разогрелись.
- Даем в формы по столовой ложке растительного масла и снова ставим на 5 минут в духовку.
- Наполняем формы тестом и запекаем 15 минут до золотистого цвета. Пудинг должен быть сверкающим снаружи, но мягким внутри.
- Подаем с любимой начинкой или мясным блюдом.
Приятного аппетита!