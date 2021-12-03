Вкус магии: готовим йоркширский пудинг из Гарри Поттера

3 декабря 2021 , 21:05
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Источник:

24 канал

Зима – время мандаринок, вкусных горячих напитков и любимых фильмов. Гарри Поттер – культовое кино, от просмотра которого в снежную погоду просто невозможно удержаться. Вкусные блюда – одна из главных "изюминок" книги и фильма о "мальчике, который выжил".

Йоркширский пудинг – традиционное блюдо Англии. Обычно его подают с ростбифом и подливкой, но вы можете придумать свое особое сочетание.

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Блюдо стало популярным благодаря дешевым ингредиентам и невероятному вкусу в сочетании с мясом. Немножко усилий – и вы почувствуете настоящий вкус магии!

Рецепт классического йоркширского пудинга

Время: 30 минут

Порций: 12

Пудинг можно совмещать с чем угодно / Фото Pinterest

Ингредиенты

  • 3 яйца
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 285 миллилитров молока
  • 115 грамм муки

Приготовление

  1. Тщательно взбиваем яйца с солью. Добавляем молоко, а затем – муку. Ставим массу отдыхать на 30 минут.
  2. Разогреваем духовку до 220 градусов.
  3. Ставим формы на несколько минут в духовку, чтобы они разогрелись.
  4. Даем в формы по столовой ложке растительного масла и снова ставим на 5 минут в духовку.
  5. Наполняем формы тестом и запекаем 15 минут до золотистого цвета. Пудинг должен быть сверкающим снаружи, но мягким внутри.
  6. Подаем с любимой начинкой или мясным блюдом.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська