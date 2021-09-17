Осенняя витаминизация: овощи и фрукты должны быть в рационе каждый день

Осень – урожайная пора, балующая нас разнообразием блюд и обилием витаминов. Разберемся же, какие продукты подарят нашему организму максимальную пользу.

Блюда должны быть не только вкусными, но и полезными. Начало осени дарит нам продукты, которые позволят обеспечить организм всеми обходимо витаминами и минералами.

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Грибы

Кроме невероятного вкуса и аромата грибы могут похвастаться большим количеством полезных свойств. В частности, они прекрасно ускоряют метаболизм. Происходит это благодаря селену, который не только является хорошим антиоксидантом, но и восстанавливает поврежденные клетки и помогает щитовидной железе.

Цветная капуста

Клетчатка – основное преимущество овоща, который легко найти в магазине или на рынке. Цветная капуста легкая в приготовлении и позволит чувствовать сытость в течение длительного времени.

Кроме того, овощ содержит глюкозинолаты и изотиоцианты. Исследования показывают, что эти группы антиоксидантов замедляют рост раковых клеток и защищают от рака толстой кишки, легких и молочной железы.

Яблоки

Клетчатка, органические кислоты, калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо, йод, витамины А, В1, В3, РР, С – достаточно неплохой перечень полезных веществ как для одного фрукта.

Яблоко прекрасно выполняет свои "диетические" обязанности и предотвращает многие болезни: предупреждает прыжки сахара в крови, препятствует образованию мочевой кислоты и ускоряет разложение муравьиной, благоприятно действует на кроветворение, лимфатическую систему и сохраняет "чистоту" сосудов.

Осень – пора пополнения витаминных запасов организма / Фото Unsplash

Груша

Еще один популярный осенний фрукт. Как и яблоки, груши обладают большим перечнем полезных волокон, витаминов и минералов.

Регулярное потребление груш позволит снизить уровень холестерина в крови и предупредить болезни сердечно-сосудистой системы.

Капуста

Кальций и калий – важные элементы для нашего организма. Наличие капусты в рационе позволит удовлетворить потребности в этом направлении.

Также не стоит забывать о никотиновой кислоте, которая есть в капусте. Она отвечает за выделение энергии при переработке углеводов и жиров, что особенно важно для тех, кто борется с лишним весом.