Страви мають бути не лише смачними, а й корисними. Початок осені дарує нам продукти, які дозволять забезпечити організм усіма неохідними вітамінами та мінералами.

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Гриби

Окрім неймовірного смаку та аромату гриби можуть похизуватися великою кількістю корисних властивостей. Зокрема, вони чудово прискорюють метаболізм. Відбувається це завдяки селену, який не лише є хорошим антиоксидантом, а й відновлює пошкоджені клітини та допомагає щитовидній залозі.

Цвітна капуста

Клітковина – основна перевага овоча, який легко знайти у магазині чи на ринку. Цвітна капуста легка у приготуванні та дозволить відчувати ситість впродовж тривалого часу.

Окрім того, овоч містить глюкозинолати та ізотіоціанти. Дослідження показують, що ці групи антиоксидантів уповільнюють ріст ракових клітин та захищають від раку товстої кишки, легенів та молочної залози.

Яблука

Клітковина, органічні кислоти, калій, натрій, кальцій, магній, фосфор, залізо, йод, вітаміни А, В1, В3, РР, С – доволі непоганий перелік корисних речовин як для одного фрукта.

Яблуко чудово виконує свої "дієтичні" обов'язки та запобігає багатьом хворобам: попереджає стрибки цукру у крові, перешкоджає утворенню сечової кислоти і прискорює розкладання мурашиної, сприятливо діє на кровотворення, лімфатичну систему і зберігає "чистоту" судин.

Осінь – пора поповнення вітамінних запасів організму / Фото Unsplash

Груша

Ще один популярний осінній фрукт. Як і яблука, груші володіють великим переліком корисних волокон, вітамінів та мінералів.

Регулярне споживання груш дозволить знизити рівень холестерину в крові та попередити хвороби серцево-судинної системи.

Капуста

Кальцій та калій – важливі елементи для нашого організму. Наявність капусти в раціоні дозволить задовольнити потреби в цьому напрямку.

Також не варто забувати про нікотинову кислоту, яка є в капусті. Вона відповідає за виділення енергії при переробці вуглеводів та жирів, що особливо важливо для тих, хто бореться із зайвою вагою.