Вкус романтики: особые блюда ко Дню Святого Валентина со всего мира

Сегодня прекрасный случай выразить близким не только любовь, но и дружбу и уважение. Традиции празднования Дня Святого Валентина во всех странах похожи, а вот блюда – удивительно разные.

Кстати, почему бы нам в этом году не позаимствовать для праздничной трапезы какую-нибудь экзотическую вкуснятину? Особым людям – и угощение особое!

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Red Love Latte, Южно-Африканская Республика

В этом горячем регионе планеты любимым в постель несут Red Love Latte – напиток на основе ройбуша, произрастающего только здесь. Ройбуш известен своими замечательными антиоксидантными свойствами и не содержит кофеина.

Экзотический напиток / Фото global table adventure

Омлет в форме сердца, Южная Корея

Раз уж мы заговорили о завтраке в постель, то упомянем корейский омлет в форме сердца. Еда в Азии – это искусство: блюда здесь "пробуют" сначала глазами. "Сердечный" омлет принято готовить на завтрак, но можно его также положить в ланч-бокс, чтобы ваша половинка вспомнила о вас и на работе.

Романтический перекус / Фото Room Suggestion

Сладости с кунжутом, Китай

У китайцев есть свой аналог Дня Святого Валентина – Qiqiao (Qixi), или Сорочий праздник. Отмечают его с поистине китайским масштабом! Во время празднования женщины, облаченные во все новое, молятся звезде Вега. Главное лакомство этого праздника – цяогуо, символизирующее ум и смекалку. Эта выпечка бывает разной формы и имеет сладкую кунжутную начинку.

Особый десерт / Фото studycli

Устрицы , США

Практически каждая американская пара влюбленных в День Святого Валентина лакомятся устрицами. И это не удивительно, ведь этот деликатес считается одним из мощнейших афродизиаков.

Особое объедение / Фото unsplash

Вафли, Бельгия

Бельгия славится шоколадом, однако в День Святого Валентина главное местное лакомство – вафли. Бельгийские дрожжевые вафли – пышные, с карамелизированным сахаром – просто тают во рту!

Невероятно вкусно / Фото unsplash

Комплексный ужин, Аргентина

В Южной Америке ко Дню Валентина относятся очень серьезно: празднество длится целую неделю, финальным аккордом которой является День дружбы. В Аргентине на Валентина готовят богатый ужин. Он состоит из эмпанады (жареных пирожков с говядиной), ревуэлто грамахо (блюда с сыром, картофелем, яйцами и овощами) и морсильи (свиной кровянки с рисом и жиром).

Традиционные пирожки / Фото unsplash