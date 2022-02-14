Свято закоханих об'єднує всіх і дає можливість нагадати своїм близьким, яку велику роль вони відіграють у нашому житті. Коли звичне святкування набридає, завжди можна запозичити екзотику із різних країн світу.

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Red Love Latte, Південно-Африканська Республіка

У цьому гарячому регіоні планети коханим у ліжко несуть особливий напій. Red Love Latte – це напій на основі листя ройбуш (червоного куща), який росте лише в Південній Африці. Він відомий своїми чудовими антиоксидантами та тим, що не містить кофеїну.

Екзотичний напій / Фото global table adventure

Омлет у формі серця, Південна Корея

Вже якщо говорити про сніданок у ліжко, то неможливо не згадати про омлет у формі серця. Ідея походить з Азії, де їжа – це мистецтво, яке потрібно спочатку "куштувати" очима. Цю страву заведено готувати на сніданок, також можна поставити її у ланч-бокс, щоб друга половинка згадала про вас і на роботі.

Романтичний перекус / Фото Room Suggestion

Традиційна випічка, Китай

Особливо масштабно день Святого Валентина святкують у Китаї. Тут навіть є фестиваль, присвячений цій романтичній ​​події. Він називається Qiqiao (Qixi), під час святкування жінки одягають новий одяг і моляться до зірки Vega. Головним смаколиком цього свята є цяогуо – традиційна випічка, що символізує розум і винахідливість. Вона буває різної форми та має солодку кунжутну начинку.

Особливий десерт / Фото studycli

Устриці, США

Практично кожна американська закохана пара у День Святого Валентина куштує устриці. І це не дивно, адже саме цей делікатес вважається одним із найбільш потужних афродизіаків.

Особлива смакота / Фото unsplash

Вафлі, Бельгія

Бельгія славиться своїм шоколадом, тому не дивно, що він має популярність і в День Святого Валентина. Проте на це свято тут також куштують знамениті бельгійські вафлі. Бельгійські вафлі набагато товщі, ніж вафлі інших країн. Зроблений з солодкого дріжджового тіста та кристалізованого цукру цей десерт просто тане у роті.

Неймовірно смачно / Фото unsplash

Особлива вечеря, Аргентина

У Південній Америці до Дня Валентина ставляться дуже серйозно – святкування триває цілий тиждень, фінальним акордом якого є День дружби. В Аргентині на Валентина готують не одну страву, а цілу комплексну романтичну вечерю. Вона складається з емпанади (смажені пиріжки із яловичиною), revuelto gramajo (страва з сиром, картоплею, яйцями та овочами) і морсіли (кров’яна ковбаса зі свинини, рису та жиру).

Традиційні пиріжки / Фото unsplash