Вкус сезона: каким яблочным десертом удивить родных и гостей

Наступает сезон яблок, а значит, в доме каждого из нас будет очень много вкусных фруктов. Победитель шоу "Мастер-шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом десерта, который не только актуален, но и редко бывает на столах украинцев.

Иногда яблок в доме бывает так много, что уже не знаешь, куда их деть. На помощь придет рецепт вкусного десерта, который простой в приготовлении, но порадует необычайным вкусом.

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Шарлотка, пирог и штрудель – первые идеи, которые возникают при вопросе "А что же приготовить из яблок?". Эти десерты очень популярны и не требуют больших усилий. Но однообразие может надоесть, а сезон яблок продлится долго. Поэтому стоит попробовать приготовить крамбл, который подарит новый вкус.

Яблочный крамбл

Крамбл - это рассыпчатый пирог, родиной которого является Великобритания. "Изюминка" рецепта – сидр, который изрядно усиливает вкус.

Крамбл – замечательный десерт / Фото Unsplash

Ингредиенты:

500 грамм яблок (очищенных)

200 миллилитров сидра

100 грамм сахара

1 лимон (сок и цедра)

30 грамм сливочного масла (и для смазывания формы)

150 грамм овсяных хлопьев

100 грамм пшеничной муки

1 яйцо

щепотка корицы

щепотка соли

Приготовление: