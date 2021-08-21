Иногда яблок в доме бывает так много, что уже не знаешь, куда их деть. На помощь придет рецепт вкусного десерта, который простой в приготовлении, но порадует необычайным вкусом.
Интересно Небанальные блюда с маринованной курицей: китайская лапша, пряный рис и лаваш с баклажанами
Шарлотка, пирог и штрудель – первые идеи, которые возникают при вопросе "А что же приготовить из яблок?". Эти десерты очень популярны и не требуют больших усилий. Но однообразие может надоесть, а сезон яблок продлится долго. Поэтому стоит попробовать приготовить крамбл, который подарит новый вкус.
Яблочный крамбл
Крамбл - это рассыпчатый пирог, родиной которого является Великобритания. "Изюминка" рецепта – сидр, который изрядно усиливает вкус.
Крамбл – замечательный десерт / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 500 грамм яблок (очищенных)
- 200 миллилитров сидра
- 100 грамм сахара
- 1 лимон (сок и цедра)
- 30 грамм сливочного масла (и для смазывания формы)
- 150 грамм овсяных хлопьев
- 100 грамм пшеничной муки
- 1 яйцо
- щепотка корицы
- щепотка соли
Приготовление:
- Возьмите 500 грамм яблок, очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте одинаковыми кубиками и обжарьте на сковороде с 100 граммами сахара и 30 граммами сливочного масла. Яблоки должны стать немного мягкими.
- Когда жидкость от яблок начнет испаряться, добавьте 200 миллилитров сидра, цедру и сок одного лимона и щепотку корицы. Уварите жидкость, чтобы яблоки стали мягкими.
- В миске смешайте 100 грамм муки со 150 граммами хлопьев, добавив щепотку соли. В другой емкости смешайте 30 грамм воды с одним яйцом. Две миски соедините и вымесите до получения однородной массы. У вас должна получиться овсяная крошка.
- Форму смажьте сливочным маслом, выложите яблоки, а сверху овсяную крошку. Поставьте в духовку запекаться на 15 минут при температуре 180 градусов. Хлопья должны приобрести золотистый оттенок.