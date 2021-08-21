Иногда яблок в доме бывает так много, что уже не знаешь, куда их деть. На помощь придет рецепт вкусного десерта, который простой в приготовлении, но порадует необычайным вкусом.

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Шарлотка, пирог и штрудель – первые идеи, которые возникают при вопросе "А что же приготовить из яблок?". Эти десерты очень популярны и не требуют больших усилий. Но однообразие может надоесть, а сезон яблок продлится долго. Поэтому стоит попробовать приготовить крамбл, который подарит новый вкус.

Яблочный крамбл

Крамбл - это рассыпчатый пирог, родиной которого является Великобритания. "Изюминка" рецепта – сидр, который изрядно усиливает вкус.

Крамбл – замечательный десерт / Фото Unsplash

Ингредиенты:

  • 500 грамм яблок (очищенных)
  • 200 миллилитров сидра
  • 100 грамм сахара
  • 1 лимон (сок и цедра)
  • 30 грамм сливочного масла (и для смазывания формы)
  • 150 грамм овсяных хлопьев
  • 100 грамм пшеничной муки
  • 1 яйцо
  • щепотка корицы
  • щепотка соли

Приготовление:

  1. Возьмите 500 грамм яблок, очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте одинаковыми кубиками и обжарьте на сковороде с 100 граммами сахара и 30 граммами сливочного масла. Яблоки должны стать немного мягкими.
  2. Когда жидкость от яблок начнет испаряться, добавьте 200 миллилитров сидра, цедру и сок одного лимона и щепотку корицы. Уварите жидкость, чтобы яблоки стали мягкими.
  3. В миске смешайте 100 грамм муки со 150 граммами хлопьев, добавив щепотку соли. В другой емкости смешайте 30 грамм воды с одним яйцом. Две миски соедините и вымесите до получения однородной массы. У вас должна получиться овсяная крошка.
  4. Форму смажьте сливочным маслом, выложите яблоки, а сверху овсяную крошку. Поставьте в духовку запекаться на 15 минут при температуре 180 градусов. Хлопья должны приобрести золотистый оттенок.