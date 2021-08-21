Інколи яблук у домі буває так багато, що вже не знаєш, куди їх подіти. На допомогу прийде рецепт смачного десерту, який простий в приготуванні, але потішить надзвичайним смаком.

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Шарлотка, пиріг та штрудель – перші ідеї, які виникають при запитанні "А що ж приготувати з яблук?". Ці десерти дуже популярні та не потребують великих зусиль. Але одноманітність може набриднути, а сезон яблук триватиме довго. Тому варто спробувати приготувати крамбл, який подарує новий смак.

Яблучний крамбл

Крамбл – це розсипчастий пиріг, батьківщиною якого є Велика Британія. "Родзинка" рецепту – сидр, який неабияк підсилює смак.

Крамбл – чудовий десерт / Фото Unsplash

Інгредієнти:

500 грам яблук (очищених)

200 мілілітрів сидру

100 грам цукру

1 лимон (сік і цедра)

30 грам вершкового масла (і для змащування форми)

150 грам вівсяних пластівців

100 грам пшеничного борошна

1 яйце

дрібка кориці

дрібка солі

Приготування: