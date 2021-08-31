Слоеное тесто – это универсальная выпечка, которая прекрасно сочетается с яблоками. Такие яблоки очень просто и быстро приготовить, а на вкус они просто невероятны.

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Такая выпечка замечательное подойдет для чаепития, а еще это отличный перекус в школу.

Рецепт яблок в слоеном тесте

Время: 1 час

Порций: 2

Сезонная выпечка / Фото ukr.media

Ингредиенты:

500 грамм слоеного бездрожжевого теста;

3 – 4 яблока;

1 яйцо;

сахар для посыпки;

корица по вкусу;

Приготовление: