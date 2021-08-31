Слоеное тесто – это универсальная выпечка, которая прекрасно сочетается с яблоками. Такие яблоки очень просто и быстро приготовить, а на вкус они просто невероятны.

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Такая выпечка замечательное подойдет для чаепития, а еще это отличный перекус в школу.

Рецепт яблок в слоеном тесте

Время: 1 час
Порций: 2

Сезонная выпечка / Фото ukr.media

Ингредиенты:

  • 500 грамм слоеного бездрожжевого теста;
  • 3 – 4 яблока;
  • 1 яйцо;
  • сахар для посыпки;
  • корица по вкусу;

Приготовление:

  1. Помытые и высушенные яблоки нарезаем кольцами. Удаляем сердцевину с помощью пластикового пробки из под бутылки. Отверстие должно быть среднего размера, чтобы в него легко можно было протянуть тесто.
  2. Размороженное тесто раскатываем до толщины в 1 – 1,5 сантиметра и нарезаем полосками.
  3. Обворачиваем тестом каждое кольцо из яблок.
  4. Яблоки нужно смазать желтком.
  5. Готовые яблоки посыпаем смесью из сахара и корицы.
  6. Ставим их в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут.
  7. Когда яблоки будут готовы и немного остынут их можно посыпать сахарной пудрой.