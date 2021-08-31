Листкове тісто – це універсальна випічка, яка чудово поєднується із яблуками. Такі яблука дуже просто та швидко приготувати, а на смак вони просто неймовірні.
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Така випічка чудове підійде для чаювання, а ще це чудовий перекус у школу.
Рецепт яблук у листковому тісті
Час: 1 година
Порцій: 2
Сезонна випічка / Фото ukr.media
Інгредієнти:
- 500 грам листкового бездріжджового тіста;
- 3 – 4 яблука;
- 1 яйце;
- цукор для посипки;
- кориця до смаку;
Приготування:
- Помиті та висушені яблука нарізаємо кільцями. Видаляємо серцевину за допомогою пластикового корка з під пляшки. Отвір має бути середнього розміру, щоб у нього легко можна було протягнути тісто.
- Розморожене тісто розкачуємо до товщини в 1 – 1,5 сантиметра та нарізаємо смужками.
- Обгортаємо тістом кожне кільце з яблук.
- Яблука потрібно змастити жовтком.
- Готові яблука посипаємо сумішшю з цукру та кориці.
- Ставимо їх у духовку, розігріту до 180 градусів, на 25 хвилин.
- Коли яблука будуть готові та трішки охолонуть їх можна притрусити цукровою пудрою.