Листкове тісто – це універсальна випічка, яка чудово поєднується із яблуками. Такі яблука дуже просто та швидко приготувати, а на смак вони просто неймовірні.

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Така випічка чудове підійде для чаювання, а ще це чудовий перекус у школу.

Рецепт яблук у листковому тісті

Час: 1 година
Порцій: 2

Сезонна випічка / Фото ukr.media

Інгредієнти:

  • 500 грам листкового бездріжджового тіста;
  • 3 – 4 яблука;
  • 1 яйце;
  • цукор для посипки;
  • кориця до смаку;

Приготування:

  1. Помиті та висушені яблука нарізаємо кільцями. Видаляємо серцевину за допомогою пластикового корка з під пляшки. Отвір має бути середнього розміру, щоб у нього легко можна було протягнути тісто.
  2. Розморожене тісто розкачуємо до товщини в 1 – 1,5 сантиметра та нарізаємо смужками.
  3. Обгортаємо тістом кожне кільце з яблук.
  4. Яблука потрібно змастити жовтком.
  5. Готові яблука посипаємо сумішшю з цукру та кориці.
  6. Ставимо їх у духовку, розігріту до 180 градусів, на 25 хвилин.
  7. Коли яблука будуть готові та трішки охолонуть їх можна притрусити цукровою пудрою.