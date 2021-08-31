Вкус сезона: как приготовить яблоки в тесте за считанные минуты
31 августа 2021 , 16:16Читати новину українською
Источник:ukr.media
Сезон яблок сейчас в самом разгаре и важно найти свой любимый и быстрый рецепт приготовления этого фрукта. Из яблока можно приготовить шарлотку, душистые пирожки или варенье на зиму. Одним из самых быстрых рецептов приготовления является слойка с яблоками.
Слоеное тесто – это универсальная выпечка, которая прекрасно сочетается с яблоками. Такие яблоки очень просто и быстро приготовить, а на вкус они просто невероятны.
Интересно "Та самая курочка": в магазинах появился загадочный бренд – кому он принадлежит
Такая выпечка замечательное подойдет для чаепития, а еще это отличный перекус в школу.
Рецепт яблок в слоеном тесте
Время: 1 час
Порций: 2
Ингредиенты:
- 500 грамм слоеного бездрожжевого теста;
- 3 – 4 яблока;
- 1 яйцо;
- сахар для посыпки;
- корица по вкусу;
Приготовление:
- Помытые и высушенные яблоки нарезаем кольцами. Удаляем сердцевину с помощью пластикового пробки из под бутылки. Отверстие должно быть среднего размера, чтобы в него легко можно было протянуть тесто.
- Размороженное тесто раскатываем до толщины в 1 – 1,5 сантиметра и нарезаем полосками.
- Обворачиваем тестом каждое кольцо из яблок.
- Яблоки нужно смазать желтком.
- Готовые яблоки посыпаем смесью из сахара и корицы.
- Ставим их в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут.
- Когда яблоки будут готовы и немного остынут их можно посыпать сахарной пудрой.