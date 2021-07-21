"Вкус свободы" первый украинский фильм о кулинарии по мотивам книги Ольги Франко

На днях на улицах Киева начали снимать первый украинский фильм об аутентичной украинской кухне под названием "Вкус свободы". В основе сюжета — книга "Первая украинская обще-практическая кухня" Ольги Франко.

"Вкус свободы" – это первый украинский фильм, который показывает реалии поваров.

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Автором и креативным продюсером ленты является Елена Моренцова-Шулик, а режиссером Александр Березань. Он также был режиссером сериала "Казаки. Абсолютно лживая история".

В главных ролях – "адский шеф" Алекс Якутов, актрисы Ирина Кудашова, известная по сериалу "Школа" и Татьяна Малкова, а саму Ольгу Франко сыграла Ирма Витовская.

Общий бюджет – 33,9 миллиона гривен. Объем государственной поддержки – 27,1 миллиона гривен.

В фильме "Вкус свободы" покажут историю, сочетающую взгляды и проблемы современного поколения с прошлыми.

О чем фильм "Вкус свободы"

По словам портала "Новое украинское кино", в драматической комедии зрители увидят историю о двух женских судьбах с разницей в 100 лет и одинаковыми стремлениями и мечтами.

По сюжету, молодая девушка-повариха Варя теряет работу, потому что ее высокая кухня никому не нужна в придорожном кафе. Яркая, гордая, остроумная, она убегает с востока на запад страны чтобы доказать, что жизнь – это не приговор! Неожиданная находка — книга забытой легенды украинской кухни Ольги Франко, зажигает девушку на смелую мечту — открытие ресторана имени госпожи Ольги, сообщается на портале.

Удастся ли ей это сделать, несмотря на недоверие окружающих? Об этом мы узнаем уже в конце следующего или в начале 2023 года.

Также известно, что к актерской команде фильма присоединилась певица Джамала.

– жена Петра Франко, была автором первой украинской кулинарной книги с рецептами здорового питания "Первая украинская обще-практическая кухня". В книге вы найдете множество старинных рецептов на любой вкус.