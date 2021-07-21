"Смак свободи" – це перший український фільм, який показує реалії кухарів.

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Автором і креативним продюсером стрічки є Олена Моренцова-Шулик і режисером Олександр Березань. Він також був режисером серіалу "Козаки. Абсолютно брехлива історія".

У головних ролях — "пекельний шеф" Алекс Якутов, акторки Ірина Кудашова, відома за серіалом "Школа" та Тетяна Малкова, а саму Ольгу Франко зіграла Ірма Вітовська.

Загальний бюджет – 33,9 мільйонів гривень. Обсяг державної підтримки – 27,1 мільйонів гривень.

У фільмі "Смак свободи" покажуть історію, що поєднує погляди та проблеми сучасного покоління з минулими.

Про що фільм "Смак свободи"

За словами порталу "Нове українське кіно" у драматичній комедії глядачі побачать історію про дві жіночі долі, з різницею у 100 років та однаковими прагненнями й мріями.

За сюжетом, молода дівчина-кухарка Варя втрачає роботу, бо її висока кухня нікому не потрібна у придорожному кафе. Яскрава, гонорова, дотепна, вона тікає зі сходу на захід країни аби довести, що життя – це не вирок! Неочікувана знахідка — книжка забутої легенди української кухні Ольги Франко, запалює дівчину на сміливу мрію — відкриття ресторану імені пані Ольги, – повідомляється на порталі.

Чи вдасться їй це зробити, попри недовіру оточуючих? Про це ми дізнаємося вже наприкінці наступного, або на початку 2023 року.

Також відомо, що до акторської команди фільму приєдналася співачка Джамала.

Ольга Франко – дружина Петра Франка, була авторкою першої української кулінарної книги з рецептами здорового харчування "Перша українська загально-практична кухня". У книжці ви знайдете безліч давніх рецептів на будь-який смак.