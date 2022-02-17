Шпундра – це страва з дуже давною історією. Сьогодні вона дещо втратила популярність, а дарма – її смак точно нікого не залишить байдужим.

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Згадка про шпундру є в "Енеїді" Котляревського, тому її приготування дозволить вам не лише насолодитися неймовірним результатом, а й поринути у цікаві пригоди хороброго "хлопця хоч куди козака".

Рецепт шпундри від Євгена Клопотенка

Час: 2 години

Порцій: 4

Повертаємось до історії / Фото з сайту Євгена Клопотенка

Інгредієнти

300 – 500 грам свинячого ошийка;

2 буряка;

1 столова ложка оцту;

2 цибулини;

3 столові ложки сметани;

1 чайна ложка гірчиці;

3 зубчики часнику;

1 столова ложка олії;

50 грам вершкового масла;

2 столові ложки борошна;

2 столові ложки білого хрону;

5 гілочок чебрецю;

2 столові ложки сметани;

2 томати;

50 мілілітрів води.

Приготування

Нарізаємо свинину великими шматками, солимо та перчимо до смаку. Натираємо м'ясо солодкою гірчицею та олією. Нарізаємо одну цибулину півкільцями, а 3 зубчики часнику давимо пласкою стороною ножа. Викладаємо свинину з цибулею і часником на деко. Випікаємо 40 хвилин при 180 градусах. Коли м'ясо охолоне – нарізаємо його ще дрібнішими шматочками. Добре промиваємо буряки та запікаємо у духовці 1 – 1,5 години, час готовності залежить від розміру овоча. Можна поставити його у духовку разом з м'ясом, просто свинину вийняти трішки раніше. Нарізаємо готовий буряк півкільцями і перекладіть у сотейник або миску. Додаємо й столову ложку оцту та додаємо воду так, щоб вона покрила буряк. Залишаємо на 40 хвилин. Другу цибулину нарізаємо дрібними кубиками. Розігріваємо на пательні 40 грам вершкового масла, додаємо на натерті томати. Додаємо 2 столові ложки борошна, перчимо та солимо до смаку. На іншій пательні обсмажуємо цибулю впродовж 1 – 2 хвилин. До томатів додаємо нарізане м'ясо, обсмажену цибулю та буряк. Беремо 2 столові ложки сметани, розводимо з 50 грамами води та додаємо до страви. Тушкуємо 5 хвилин. При подачі додаємо до шпундри білий хрін та чебрець.

Смачного!