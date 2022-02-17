Шпундра – це страва з дуже давною історією. Сьогодні вона дещо втратила популярність, а дарма – її смак точно нікого не залишить байдужим.
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Згадка про шпундру є в "Енеїді" Котляревського, тому її приготування дозволить вам не лише насолодитися неймовірним результатом, а й поринути у цікаві пригоди хороброго "хлопця хоч куди козака".
Рецепт шпундри від Євгена Клопотенка
Час: 2 години
Порцій: 4
Повертаємось до історії / Фото з сайту Євгена Клопотенка
Інгредієнти
- 300 – 500 грам свинячого ошийка;
- 2 буряка;
- 1 столова ложка оцту;
- 2 цибулини;
- 3 столові ложки сметани;
- 1 чайна ложка гірчиці;
- 3 зубчики часнику;
- 1 столова ложка олії;
- 50 грам вершкового масла;
- 2 столові ложки борошна;
- 2 столові ложки білого хрону;
- 5 гілочок чебрецю;
- 2 столові ложки сметани;
- 2 томати;
- 50 мілілітрів води.
Приготування
- Нарізаємо свинину великими шматками, солимо та перчимо до смаку. Натираємо м'ясо солодкою гірчицею та олією.
- Нарізаємо одну цибулину півкільцями, а 3 зубчики часнику давимо пласкою стороною ножа.
- Викладаємо свинину з цибулею і часником на деко. Випікаємо 40 хвилин при 180 градусах.
- Коли м'ясо охолоне – нарізаємо його ще дрібнішими шматочками.
- Добре промиваємо буряки та запікаємо у духовці 1 – 1,5 години, час готовності залежить від розміру овоча. Можна поставити його у духовку разом з м'ясом, просто свинину вийняти трішки раніше.
- Нарізаємо готовий буряк півкільцями і перекладіть у сотейник або миску. Додаємо й столову ложку оцту та додаємо воду так, щоб вона покрила буряк. Залишаємо на 40 хвилин.
- Другу цибулину нарізаємо дрібними кубиками.
- Розігріваємо на пательні 40 грам вершкового масла, додаємо на натерті томати. Додаємо 2 столові ложки борошна, перчимо та солимо до смаку.
- На іншій пательні обсмажуємо цибулю впродовж 1 – 2 хвилин.
- До томатів додаємо нарізане м'ясо, обсмажену цибулю та буряк.
- Беремо 2 столові ложки сметани, розводимо з 50 грамами води та додаємо до страви. Тушкуємо 5 хвилин.
- При подачі додаємо до шпундри білий хрін та чебрець.
Смачного!