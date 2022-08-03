Щавель является одним из самых полезных растений – его листья богаты витамином С, железом и калием. Если вы любите щавель, то сделать заготовку на зиму – один из обязательных пунктов лета.

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Всем известно, что замораживание – самый бесхитростный способ сезонной заготовки. Отправлять в морозильную камеру можно практически все продукты, особенно те, которых не хватает зимой. И щавель – один из них.

Как лучше заготовить щавель

Щавель нужно тщательно отобрать, чтобы избавиться от насекомых и желтых листьев. Выбрасывайте подгнившие или поврежденные листья, чтобы они не повредили качеству оставшегося урожая.

Простой способ сохранить щавель на зиму / Фото сайт Евгения Клопотенко

Щавель тщательно промойте. Это нужно сделать несколько раз, обсушите и порубите ножом.

Далее нужно бланшировать щавель. Листья необходимо замочить в кипятке примерно на минуту. Лучше всего это делать в шумовке или дуршлаге. При бланшировании щавель из ярко-зеленого станет темно-оливковым. Все потому, что под влиянием тепла имеющаяся в растении кислота трансформируется в феофитин, придавая растению совершенно новый оттенок.

Зеленый борщ – частый гость на украинском столе / Фото przyslijprzepis

После бланширования обязательно оставьте щавель на 1 – 2 часа в ситечке или дуршлаге.

Замораживать щавель можно несколькими способами

Первый способ: порезанные листья щавеля складываем в полиэтиленовые пакеты и стараемся удалить из них как можно больше воздуха. Такие пакеты помещаем в морозилку.

Второй способ: следует разложить нарезанный щавель в формочки для мороженого или кексов. Добавить немного воды, чтобы листики лучше расположились на небольшом пространстве.