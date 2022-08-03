Щавель є одним із найкорисніших овочів — його листя багаті вітаміном С, залізом та калієм. Якщо ви любите щавель, то зробити заготівлю на зиму – це один з обов'язкових пунктів на літо. Заморожування – найбільш нехитрий спосіб сезонної заготівлі. Заморожувати можна практично всі продукти, особливо ті, яких не вистачає взимку. І щавель відноситься до них.

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Щавель потрібно ретельно відібрати, щоб позбутися від комах та жовтих листків. Зібрані рослини відсортуйте – видаляти потрібно як підгнилі, так і пошкоджені екземпляри, щоб вони не зашкодили якості решти врожаю.

Зелений борщ – частий гість на українському столі / Фото сайт Євгена Клопотенка

Наступний пункт – ретельно промийте щавель. Це потрібно зробити декілька разів, обсушіть і порубайте ножем.

Далі необхідно бланшувати щавель. Листя необхідно замочити в окропі приблизно на хвилину. Найкраще це робити в шумівці або друшляку. При бланшуванні щавель з яскраво-зеленого стане темно-оливковим. Все тому, що під впливом тепла наявна в рослині кислота трансформується в феофітин, надаючи щавлю абсолютно новий відтінок.

Простий спосіб зберегти щавель на зиму / Фото przyslijprzepis

Після бланшування обов'язково дайте щавлю стекти. Можна залишити на 1 – 2 години в ситечку або друшляку.

Заморожувати щавель можна кількома способами

Перший спосіб: порізане листя щавлю складаємо в поліетиленові пакети і намагаємося видалити з них якомога більше повітря. Такі пакети поміщаємо в морозилку.

Другий спосіб: слід розкласти нарізаний щавель у формочки для морозива чи кексів. Додати трохи води, щоб листочки краще розташувалися на невеликому просторі.