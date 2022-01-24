Вкуснее чем в пекарне: готовим роллини с мясной начинкой
24 января 2022 , 19:05Читати новину українською
Источник:Сafe delites
Ищете закуску на каждый день, чтобы была вкусной и быстрой в приготовлении? Мы подготовили рецепт хрустящей роллини с мясом. Только представьте кусочки бекона, говяжье-свиного фарша, ароматные травы и специи – это все в одном роллине. Пальчики оближешь!
Рецепт роллини с мясной начинкой
- Время: 60 минут
- Порции: 10
Читайте также Легкие и питательные завтраки для всей семьи: 4 простых рецепта с курочкой
Фото Cafe delites
– слоеное тесто;
– 200 граммов бекона;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 репчатая луковица;
– 1 небольшая морковь;
– 1 стебель сельдерея;
– 1 чайная ложка молотых семян фенхеля;
– 250 граммов свиного фарша;
– 250 граммов говяжьего фарша;
– ½ стакана панировочных сухарей;
– 1 сырое куриное яйцо;
– 2 столовые ложки соуса барбекю;
– 1 столовая ложка вустерского соуса;
– 1 столовая ложка свежей петрушки;
– ¾ чайной ложки соли;
– молотый черный перец.
Приготовление:
- Обжарьте бекон на сковородке в течение 2 – 3 минут. Добавьте мелко нарезанный лук, сельдерей и морковь, пассеруйте 2 минуты на среднем огне.
- Обжарьте чеснок до появления аромата (около 30 секунд).
- Охладите зажарку в течение 10 минут.
- Добавьте остальные ингредиенты и тщательно перемешайте руками начинку.
- Слегка посыпьте мукой столешницу. Разрежьте лист теста пополам и положите перед собой. Разделите начинку на 5 частей.
Фото Cafe delites
- Ложкой выложите одну часть начинки посередине теста и прижмите, сформируйте ролл. Края теста смажьте яйцом, а затем заверните. Выложите на противень швом вниз. Сформируйте роллини с мясной начинкой.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Перед выпеканием смажьте роллини яйцом и отправьте в духовку на 30 – 35 минут.
Фото Cafe delites
- Подавайте хрустящие роллини с кетчупом или томатным соусом.
Приятного аппетита!