Вкуснее чем в пекарне: готовим роллини с мясной начинкой

24 января 2022 , 19:05
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Источник:

Сafe delites

Ищете закуску на каждый день, чтобы была вкусной и быстрой в приготовлении? Мы подготовили рецепт хрустящей роллини с мясом. Только представьте кусочки бекона, говяжье-свиного фарша, ароматные травы и специи – это все в одном роллине. Пальчики оближешь!

Рецепт роллини с мясной начинкой

  • Время: 60 минут
  • Порции: 10

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Фото Cafe delites

Ингредиенты:
– слоеное тесто;
– 200 граммов бекона;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 репчатая луковица;
– 1 небольшая морковь;
– 1 стебель сельдерея;
– 1 чайная ложка молотых семян фенхеля;
– 250 граммов свиного фарша;
– 250 граммов говяжьего фарша;
– ½ стакана панировочных сухарей;
– 1 сырое куриное яйцо;
– 2 столовые ложки соуса барбекю;
– 1 столовая ложка вустерского соуса;
– 1 столовая ложка свежей петрушки;
– ¾ чайной ложки соли;
– молотый черный перец.

Приготовление:

  1. Обжарьте бекон на сковородке в течение 2 – 3 минут. Добавьте мелко нарезанный лук, сельдерей и морковь, пассеруйте 2 минуты на среднем огне.
     
  2. Обжарьте чеснок до появления аромата (около 30 секунд).
     
  3. Охладите зажарку в течение 10 минут.
     
  4. Добавьте остальные ингредиенты и тщательно перемешайте руками начинку.
     
  5. Слегка посыпьте мукой столешницу. Разрежьте лист теста пополам и положите перед собой. Разделите начинку на 5 частей.


Фото Cafe delites

  1. Ложкой выложите одну часть начинки посередине теста и прижмите, сформируйте ролл. Края теста смажьте яйцом, а затем заверните. Выложите на противень швом вниз. Сформируйте роллини с мясной начинкой.
     
  2. Разогрейте духовку до 180 градусов.
     
  3. Перед выпеканием смажьте роллини яйцом и отправьте в духовку на 30 – 35 минут.


Фото Cafe delites

  1. Подавайте хрустящие роллини с кетчупом или томатным соусом.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак