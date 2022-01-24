Рецепт роллини с мясной начинкой

  • Время: 60 минут
  • Порции: 10

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Фото Cafe delites

Приготовление:

  1. Обжарьте бекон на сковородке в течение 2 – 3 минут. Добавьте мелко нарезанный лук, сельдерей и морковь, пассеруйте 2 минуты на среднем огне.
  2. Обжарьте чеснок до появления аромата (около 30 секунд).
  3. Охладите зажарку в течение 10 минут.
  4. Добавьте остальные ингредиенты и тщательно перемешайте руками начинку.
  5. Слегка посыпьте мукой столешницу. Разрежьте лист теста пополам и положите перед собой. Разделите начинку на 5 частей.


Фото Cafe delites

  1. Ложкой выложите одну часть начинки посередине теста и прижмите, сформируйте ролл. Края теста смажьте яйцом, а затем заверните. Выложите на противень швом вниз. Сформируйте роллини с мясной начинкой.
  2. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  3. Перед выпеканием смажьте роллини яйцом и отправьте в духовку на 30 – 35 минут.


Фото Cafe delites

  1. Подавайте хрустящие роллини с кетчупом или томатным соусом.

Приятного аппетита!