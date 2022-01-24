Ищете закуску на каждый день, чтобы была вкусной и быстрой в приготовлении? Мы подготовили рецепт хрустящей роллини с мясом. Только представьте кусочки бекона, говяжье-свиного фарша, ароматные травы и специи – это все в одном роллине. Пальчики оближешь!