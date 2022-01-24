Рецепт роліні з м'ясною начинкою
- Час: 60 хвилин
- Порції: 10
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Фото Cafe delites
Приготування:
- Обсмажте бекон на сковорідці протягом 2 – 3 хвилин. Додайте дрібно нарізану цибулю, селеру та моркву, пасеруйте 2 хвилини на середньому вогні.
- Обсмажте часник до появи аромату (близько 30 секунд).
- Охолодіть засмажку протягом 10 хвилин.
- Додайте решту інгредієнтів та ретельно перемішайте руками начинку.
- Злегка посипте борошном стільницю. Розріжте лист тіста навпіл і покладіть перед собою. Розділіть начинку на 5 частин.
Фото Cafe delites
- Ложкою викладіть одну частину начинки посередині тіста і притисніть, сформуйте рол. Краї тіста змастіть яйцем, а потім загорніть. Викладіть на деко швом вниз. Сформуйте роліні з м'ясною начинкою.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Перед випіканням змастіть роліні яйцем та відправте в духовку на 30 – 35 хвилин.
Фото Cafe delites
- Подавайте хрумкі роліні з кетчупом або томатним соусом.
Смачного!