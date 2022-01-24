Рецепт роліні з м'ясною начинкою

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 10

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Фото Cafe delites

Приготування:

  1. Обсмажте бекон на сковорідці протягом 2 – 3 хвилин. Додайте дрібно нарізану цибулю, селеру та моркву, пасеруйте 2 хвилини на середньому вогні.
  1. Обсмажте часник до появи аромату (близько 30 секунд).
  1. Охолодіть засмажку протягом 10 хвилин.
  1. Додайте решту інгредієнтів та ретельно перемішайте руками начинку.
  1. Злегка посипте борошном стільницю. Розріжте лист тіста навпіл і покладіть перед собою. Розділіть начинку на 5 частин.


Фото Cafe delites

  1. Ложкою викладіть одну частину начинки посередині тіста і притисніть, сформуйте рол. Краї тіста змастіть яйцем, а потім загорніть. Викладіть на деко швом вниз. Сформуйте роліні з м'ясною начинкою.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  1. Перед випіканням змастіть роліні яйцем та відправте в духовку на 30 – 35 хвилин.


Фото Cafe delites

  1. Подавайте хрумкі роліні з кетчупом або томатним соусом.

Смачного!