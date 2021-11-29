Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями вкусным рецептом блюда из ножек кролика, которые он приготовил в луковом соусе с вином.
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Дополнительно в блюдо можно добавлять сметану, жирные сливки или чернослив. Все эти ингредиенты только ярко дополнят блюдо, не испортив его.
Рецепт ножек кролика с вином
- Время: 3 часа
- Порции: 2 – 4
Тушеный кролик / Фото Владимира Ярославского
Приготовление:
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Тщательно помойте ножки, просушите бумажными полотенцами.
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Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте кролика с обеих сторон. Выньте кролика.
Приготовление блюда / Фото Ярославского
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Нарежьте лук произвольными кусочками и обжарьте на сковороде, где обжаривался кролик.
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Добавьте белое вино и тушите 2 – 3 минуты, чтобы испарился алкоголь.
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Добавьте кролика к луку, сдобрите специями и влейте немного воды или бульона.
Приготовление блюда / Фото Ярославского
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Накройте мясо крышкой и тушите на медленном огне 2 – 3 часа.
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Не забывайте переворачивать ножки, чтобы они постоянно были в соусе.
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Достаньте кролика из сковороды, а лук перетрите в однородную массу через сито.
Приготовление блюда / Фото Ярославского
- Шеф-повар дополнительно приготовил соус Ру (сливочное масло и муку), им загустил лук. Добавьте горчицу и посолите.
- Снова добавьте кролика и тушите еще 10-15 минут.
Приготовление блюда / Фото Ярославского
- Подавайте блюдо с гарниром из картофеля. Приятного аппетита!
Текст публикации Владимира Ярославского:
Кролик в вине с горчицей
4 ножки кролика (или 1 целый)
2 большие луковицы
100 г вина белого сухого
Масло для жарки
Соль, перец, чабрец и розмарин
Ложка муки и сливочного масла
1.5 ст. ложки зерновой горчицы
Приготовление:
Ножки промыли, просушили, обжарили на растительном масле с 2-х сторон, отложили в сторону, на той же сковороде сразу же обжариваем нарезанный произвольно лук. Можно добавить масла при необходимости, жарим постоянно помешивая.
Когда лук хорошо обжарился и пахнет на всю квартиру, добавляем белое вино, доводим до кипения и варим 2-3 минуты. Добавляем кролика, соль, перец, травы и немного питьевой воды (или по желанию бульона)
накрываем крышкой и томим на медленном огне часа 2 – 2.5 – зависит от кролика.
Периодически я переворачиваю ножки, чтобы они постоянно находились в соусе со всех сторон. Чем медленнее огонь – тем лучше, чем больше пряжем – тем вкуснее кролик. Когда мякоть стала нежной-нежной, вынимаем ножки, выкладываем всю жидкость на сито и перетираем весь лук. Отдельно я сделал из муки и масла соус Ру, и им я немного загустил перетертый лук с бульоном, добавляю горчицу и пробую на соль. Довожу по вкусу, как мне нравится. Кладу назад ножки и еще тушу минут 10-15.