Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями вкусным рецептом блюда из ножек кролика, которые он приготовил в луковом соусе с вином.

Читайте также Готовим вдвое быстрее: почему маринованное мясо идеально подходит для домашних блюд

Дополнительно в блюдо можно добавлять сметану, жирные сливки или чернослив. Все эти ингредиенты только ярко дополнят блюдо, не испортив его.

Рецепт ножек кролика с вином

Время: 3 часа

3 часа Порции: 2 – 4



Тушеный кролик / Фото Владимира Ярославского

Ингредиенты:

– 4 ножки кролика;

– 2 большие репчатые луковицы;

– 100 граммов белого сухого вина;

– масло для жарки;

– соль;

– черный молотый перец;

– чабрец;

– розмарин;

– 1 столовая ложка муки;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 1,5 столовых ложки горчицы в зернах.

Приготовление:

Тщательно помойте ножки, просушите бумажными полотенцами. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте кролика с обеих сторон. Выньте кролика.



Приготовление блюда / Фото Ярославского

Нарежьте лук произвольными кусочками и обжарьте на сковороде, где обжаривался кролик. Добавьте белое вино и тушите 2 – 3 минуты, чтобы испарился алкоголь. Добавьте кролика к луку, сдобрите специями и влейте немного воды или бульона.



Приготовление блюда / Фото Ярославского

Накройте мясо крышкой и тушите на медленном огне 2 – 3 часа. Не забывайте переворачивать ножки, чтобы они постоянно были в соусе. Достаньте кролика из сковороды, а лук перетрите в однородную массу через сито.



Приготовление блюда / Фото Ярославского

Шеф-повар дополнительно приготовил соус Ру (сливочное масло и муку), им загустил лук. Добавьте горчицу и посолите. Снова добавьте кролика и тушите еще 10-15 минут.



Приготовление блюда / Фото Ярославского

Подавайте блюдо с гарниром из картофеля. Приятного аппетита!

Текст публикации Владимира Ярославского:

Кролик в вине с горчицей

4 ножки кролика (или 1 целый)

2 большие луковицы

100 г вина белого сухого

Масло для жарки

Соль, перец, чабрец и розмарин

Ложка муки и сливочного масла

1.5 ст. ложки зерновой горчицы

Приготовление:

Ножки промыли, просушили, обжарили на растительном масле с 2-х сторон, отложили в сторону, на той же сковороде сразу же обжариваем нарезанный произвольно лук. Можно добавить масла при необходимости, жарим постоянно помешивая.

Когда лук хорошо обжарился и пахнет на всю квартиру, добавляем белое вино, доводим до кипения и варим 2-3 минуты. Добавляем кролика, соль, перец, травы и немного питьевой воды (или по желанию бульона)

накрываем крышкой и томим на медленном огне часа 2 – 2.5 – зависит от кролика.

Периодически я переворачиваю ножки, чтобы они постоянно находились в соусе со всех сторон. Чем медленнее огонь – тем лучше, чем больше пряжем – тем вкуснее кролик. Когда мякоть стала нежной-нежной, вынимаем ножки, выкладываем всю жидкость на сито и перетираем весь лук. Отдельно я сделал из муки и масла соус Ру, и им я немного загустил перетертый лук с бульоном, добавляю горчицу и пробую на соль. Довожу по вкусу, как мне нравится. Кладу назад ножки и еще тушу минут 10-15.