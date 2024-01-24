Хоть губами ешь: как правильно жарить печень

Жареная печень – это питательно, вкусно и совсем недорого. Есть несколько секретов, благодаря которым можно приготовить ресторанное блюдо на собственной кухне.

Когда привычные блюда уже немного надоедают и хочется попробовать чего-нибудь особенного, всегда можно обратить внимание на субпродукты. Если объединить правильные приложения и специи, можно создать из печени настоящий шедевр.

Интересно Сколько времени варить вареники: благодаря этому трюку они никогда не слипнутся.

Какие специи можно использовать

Куриная печень имеет очень характерный вкус, поэтому обращаться со специями нужно аккуратно. Соль и перец самые безопасные – особенно если это печень с яблоком. Среди других полезных специй для куриной печени – сладкий и острый перец, чеснок, майоран и чуть-чуть любистка.

С чем сочетается печень

Существует множество идей, которые помогут приготовить печень на сковороде, ведь вкус ее прекрасно сочетается со многими овощами и фруктами. Это могут быть груши, сливы, клюква, айва, перец или фасоль.

Рецепт жареной печени

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

– 500 грамм куриной печени;– 1 луковица;– 100 грамм чернослива;– 3 столовые ложки оливкового масла;– 3 столовые ложки муки;– специи: соль, перец, майоран, свежая петрушка.

Приготовление:

Печень промойте и очистите от плёнки. Нарежьте небольшими кусочками и обваляйте в муке. На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте нарезанный лук и немного обжарьте. Добавьте печень и нарезанные кубиками сливы. Залейте все 1 стаканом воды. Добавьте перец, майоран и петрушку. Тушите 10 минут. После термической обработки посолите.

Это получится очень вкусно: как приготовитьна сковороде.