Хоть губами ешь: как правильно жарить печень
Источник:Fajne gotowanie
Жареная печень – это питательно, вкусно и совсем недорого. Есть несколько секретов, благодаря которым можно приготовить ресторанное блюдо на собственной кухне.
Когда привычные блюда уже немного надоедают и хочется попробовать чего-нибудь особенного, всегда можно обратить внимание на субпродукты. Если объединить правильные приложения и специи, можно создать из печени настоящий шедевр.
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Какие специи можно использовать
Куриная печень имеет очень характерный вкус, поэтому обращаться со специями нужно аккуратно. Соль и перец самые безопасные – особенно если это печень с яблоком. Среди других полезных специй для куриной печени – сладкий и острый перец, чеснок, майоран и чуть-чуть любистка.
С чем сочетается печень
Существует множество идей, которые помогут приготовить печень на сковороде, ведь вкус ее прекрасно сочетается со многими овощами и фруктами. Это могут быть груши, сливы, клюква, айва, перец или фасоль.
Рецепт жареной печени
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 500 грамм куриной печени;
– 1 луковица;
– 100 грамм чернослива;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 3 столовые ложки муки;
– специи: соль, перец, майоран, свежая петрушка.
Приготовление:
- Печень промойте и очистите от плёнки.
- Нарежьте небольшими кусочками и обваляйте в муке.
- На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте нарезанный лук и немного обжарьте.
- Добавьте печень и нарезанные кубиками сливы.
- Залейте все 1 стаканом воды. Добавьте перец, майоран и петрушку.
- Тушите 10 минут.
- После термической обработки посолите.