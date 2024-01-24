Хоть губами ешь: как правильно жарить печень

24 января 2024, 19:43
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Fajne gotowanie

Жареная печень – это питательно, вкусно и совсем недорого. Есть несколько секретов, благодаря которым можно приготовить ресторанное блюдо на собственной кухне.

Когда привычные блюда уже немного надоедают и хочется попробовать чего-нибудь особенного, всегда можно обратить внимание на субпродукты. Если объединить правильные приложения и специи, можно создать из печени настоящий шедевр.

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Какие специи можно использовать

Куриная печень имеет очень характерный вкус, поэтому обращаться со специями нужно аккуратно. Соль и перец самые безопасные – особенно если это печень с яблоком. Среди других полезных специй для куриной печени – сладкий и острый перец, чеснок, майоран и чуть-чуть любистка.

С чем сочетается печень

Существует множество идей, которые помогут приготовить печень на сковороде, ведь вкус ее прекрасно сочетается со многими овощами и фруктами. Это могут быть груши, сливы, клюква, айва, перец или фасоль.

Рецепт жареной печени

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 грамм куриной печени;
– 1 луковица;
– 100 грамм чернослива;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 3 столовые ложки муки;
– специи: соль, перец, майоран, свежая петрушка.

Приготовление:

  1. Печень промойте и очистите от плёнки.
  2. Нарежьте небольшими кусочками и обваляйте в муке.
  3. На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте нарезанный лук и немного обжарьте.
  4. Добавьте печень и нарезанные кубиками сливы.
  5. Залейте все 1 стаканом воды. Добавьте перец, майоран и петрушку.
  6. Тушите 10 минут.
  7. После термической обработки посолите.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська