Коли звичні страви вже трішки набридають і хочеться спробувати чогось особливого, завжди можна звернути увагу на субпродукти. Якщо поєднати правильні додатки та спеції, з печінки можна створити справжній шедевр.

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Які спеції можна використовувати

Куряча печінка має дуже характерний смак, тому поводитися зі спеціями потрібно акуратно. Сіль і перець найбезпечніші – особливо, якщо це печінка з яблуком. Серед інших корисних спецій для курячої печінки – солодкий і гострий перець, часник, майоран і трохи любистку.

З чим поєднується печінка

Існує безліч ідей, які допоможуть приготувати печінку на сковороді, адже її смак чудово поєднується з багатьма овочами та фруктами. Це можуть бути груші, сливи, журавлина, айва, перець або квасоля.

Рецепт смаженої печінки

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів курячої печінки;

– 1 цибулина;

– 100 грамів чорносливу;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 3 столові ложки борошна;

– спеції: сіль, перець, майоран, свіжа петрушка.

Приготування:

Печінку промийте та очистіть від плівки. Наріжте невеликими шматочками та обваляйте в борошні. На сковороді розігрійте оливкову олію, додайте нарізану цибулю і трохи обсмажте. Додайте печінку і нарізані кубиками сливи. Залийте все 1 склянкою води. Додайте перець, майоран і петрушку. Тушкуйте 10 хвилин. Після термічної обробки посоліть.

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