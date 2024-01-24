Коли звичні страви вже трішки набридають і хочеться спробувати чогось особливого, завжди можна звернути увагу на субпродукти. Якщо поєднати правильні додатки та спеції, з печінки можна створити справжній шедевр.

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Які спеції можна використовувати

Куряча печінка має дуже характерний смак, тому поводитися зі спеціями потрібно акуратно. Сіль і перець найбезпечніші – особливо, якщо це печінка з яблуком. Серед інших корисних спецій для курячої печінки – солодкий і гострий перець, часник, майоран і трохи любистку.

З чим поєднується печінка

Існує безліч ідей, які допоможуть приготувати печінку на сковороді, адже її смак чудово поєднується з багатьма овочами та фруктами. Це можуть бути груші, сливи, журавлина, айва, перець або квасоля.

Рецепт смаженої печінки

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Печінку промийте та очистіть від плівки.
  2. Наріжте невеликими шматочками та обваляйте в борошні.
  3. На сковороді розігрійте оливкову олію, додайте нарізану цибулю і трохи обсмажте.
  4. Додайте печінку і нарізані кубиками сливи.
  5. Залийте все 1 склянкою води. Додайте перець, майоран і петрушку.
  6. Тушкуйте 10 хвилин.
  7. Після термічної обробки посоліть.