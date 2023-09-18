Рецепт волшебного тыквенного сока прямо из Хогвартса: почувствуйте себя Гарри Поттером

Тыквенный сок стал известен благодаря сказочному миру Гарри Поттера. Этот напиток занимает особое место как любимое блюдо для Хэллоуина или других праздников.

Гарри и его друзья регулярно наслаждаются тыквенным соком, который придает этому магическому миру еще больше атмосферы и обаяния. Узнайте, как внести в свою жизнь нотку магии и приготовить этот сок.

Интересно По силам даже любителю: куриный шашлык с сезонными овощами за считанные минуты

Рецепт тыквенного сока

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Особый напиток / Фото unsplash

– пол килограмма тыквы;– 2 стакана воды;– 2 стакана яблочного сока;– пол стакана абрикосового пюре или сока;– 1 чайная ложка ванильного сахара;– мед по вкусу.

Приготовление:

Тыкву нарежьте небольшими кусочками, очистите от семян и волокон и выложите на противень, застеленный бумагой.

Поставьте в духовку и выпекайте при 190 градусах до мягкости.

Выньте, остудите и очистите от кожуры, взбейте в пюре.

Добавьте остальные ингредиенты и специи и перемешайте до однородности.

Примечание Если готовите для взрослых, то в сок можно добавить щепотку чили.