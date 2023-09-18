Гарри и его друзья регулярно наслаждаются тыквенным соком, который придает этому магическому миру еще больше атмосферы и обаяния. Узнайте, как внести в свою жизнь нотку магии и приготовить этот сок.
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Рецепт тыквенного сока
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Особый напиток / Фото unsplash
Приготовление:
- Тыкву нарежьте небольшими кусочками, очистите от семян и волокон и выложите на противень, застеленный бумагой.
- Поставьте в духовку и выпекайте при 190 градусах до мягкости.
- Выньте, остудите и очистите от кожуры, взбейте в пюре.
- Добавьте остальные ингредиенты и специи и перемешайте до однородности.