Гаррі та його друзі регулярно насолоджуються гарбузовим соком, який надає цьому магічному світу ще більше атмосфери та чарівності. Дізнайтеся, як внести у своє життя нотку магії та приготувати цей запашний сік.
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Рецепт гарбузового соку
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Особливий напій / Фото unsplash
Приготування:
- Гарбуз наріжте невеликими шматочками, очистіть від насіння і волокон і викладіть на деко, застелене папером.
- Поставте в духовку і випікайте при 190 градусах до м’якості.
- Вийміть, остудіть і очистіть від шкірки, збийте в пюре.
- Додайте решту інгредієнтів і спеції та перемішайте до однорідності.