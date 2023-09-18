Гаррі та його друзі регулярно насолоджуються гарбузовим соком, який надає цьому магічному світу ще більше атмосфери та чарівності. Дізнайтеся, як внести у своє життя нотку магії та приготувати цей запашний сік.

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Рецепт гарбузового соку

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Особливий напій / Фото unsplash

Приготування:

  • Гарбуз наріжте невеликими шматочками, очистіть від насіння і волокон і викладіть на деко, застелене папером.
  • Поставте в духовку і випікайте при 190 градусах до м’якості.
  • Вийміть, остудіть і очистіть від шкірки, збийте в пюре.
  • Додайте решту інгредієнтів і спеції та перемішайте до однорідності.

Примітка

Якщо готуєте для дорослих, то в сік можна додати щіпку чилі.