Гаррі та його друзі регулярно насолоджуються гарбузовим соком, який надає цьому магічному світу ще більше атмосфери та чарівності. Дізнайтеся, як внести у своє життя нотку магії та приготувати цей запашний сік.

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Рецепт гарбузового соку

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Особливий напій / Фото unsplash

Інгредієнти:

– пів кілограма гарбуза;

– 2 склянки води;

– 2 склянки яблучного соку;

– пів склянки абрикосового пюре або соку;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– мед до смаку.

Приготування:

Гарбуз наріжте невеликими шматочками, очистіть від насіння і волокон і викладіть на деко, застелене папером.

Поставте в духовку і випікайте при 190 градусах до м’якості.

Вийміть, остудіть і очистіть від шкірки, збийте в пюре.

Додайте решту інгредієнтів і спеції та перемішайте до однорідності.

Примітка Якщо готуєте для дорослих, то в сік можна додати щіпку чилі.

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