Красный лук, маринованный в уксусе с добавлением специй, имеет необычный цвет и вкус. Попытайтесь приготовить такое блюдо хотя бы раз – и будете возвращаться к нему снова и снова.
Узнайте Гастровыходные дома: готовим быстрые блюда из курятины
Рецепт маринованного лука
Время: 15 минут
Порцій: 4
Невероятное дополнение / Фото prakty kulinarni
Ингредиенты:
- 2 луковицы;
- щепотка соли;
- 3 чайные ложки сахара;
- 10 – 12 штук гвоздики;
- черный перец по вкусу;
- 3 столовые ложки уксуса.
Дополнительно: семена кориандра, звездочка аниса, тмин, щепотка карри.
Приготовление:
- Лук следует очистить, разрезать пополам, порезать перьями и выложить в миску.
- Добавьте щепотку соли, сахара и специй.
- Влейте уксус, тщательно перемешайте и дайте постоять более 30 минут. За это время еще несколько раз перемешайте.
Идеи быстрого соления
Вместе с луком можно замариновать нарезанные морковь, редис и огурцы.