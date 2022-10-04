Червона цибуля, маринована в оцті з додаванням спецій, має незвичайний колір і смак. Спробуйте приготувати таку страву хоча б раз – і будете повертатися до неї знову і знову.

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Рецепт маринованої цибулі

Час: 15 хвилин
Порцій: 4

Неймовірне доповнення / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

  • 2 цибулини;
  • дрібка солі;
  • 3 чайні ложки цукру;
  • 10 – 12 штук гвоздики;
  • чорний перець до смаку;
  • 3 столові ложки оцту.

Додатково: насіння коріандру, зірочка анісу, кмин, дрібка каррі.

Приготування:

  1. Цибулю слід очистити, розрізати навпіл, нарізати пір'ям і викласти в миску.
  2. Додайте щіпку солі, цукор і спеції.
  3. Влийте оцет, ретельно перемішайте і дайте постояти не менше 30 хвилин. За цей час ще кілька разів перемішайте.

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Разом з цибулею можна замаринувати нарізані моркву, редис і огірки.