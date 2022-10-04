Червона цибуля, маринована в оцті з додаванням спецій, має незвичайний колір і смак. Спробуйте приготувати таку страву хоча б раз – і будете повертатися до неї знову і знову.
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Рецепт маринованої цибулі
Час: 15 хвилин
Порцій: 4
Неймовірне доповнення / Фото prakty kulinarni
Інгредієнти:
- 2 цибулини;
- дрібка солі;
- 3 чайні ложки цукру;
- 10 – 12 штук гвоздики;
- чорний перець до смаку;
- 3 столові ложки оцту.
Додатково: насіння коріандру, зірочка анісу, кмин, дрібка каррі.
Приготування:
- Цибулю слід очистити, розрізати навпіл, нарізати пір'ям і викласти в миску.
- Додайте щіпку солі, цукор і спеції.
- Влийте оцет, ретельно перемішайте і дайте постояти не менше 30 хвилин. За цей час ще кілька разів перемішайте.
Ідеї швидкого соління
Разом з цибулею можна замаринувати нарізані моркву, редис і огірки.