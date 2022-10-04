Особенное приложение: как замариновать лук для гамбургеров и сэндвичей

Маринованный особенным способом лук способен украсить любое блюдо. Он станет отличным дополнением к гамбургерам, мясу и сэндвичам.

Красный лук, маринованный в уксусе с добавлением специй, имеет необычный цвет и вкус. Попытайтесь приготовить такое блюдо хотя бы раз – и будете возвращаться к нему снова и снова.

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Рецепт маринованного лука

Время: 15 минут

Порцій: 4

Невероятное дополнение / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

2 луковицы;

щепотка соли;

3 чайные ложки сахара;

10 – 12 штук гвоздики;

черный перец по вкусу;

3 столовые ложки уксуса.

Дополнительно: семена кориандра, звездочка аниса, тмин, щепотка карри.

Приготовление:

Лук следует очистить, разрезать пополам, порезать перьями и выложить в миску. Добавьте щепотку соли, сахара и специй. Влейте уксус, тщательно перемешайте и дайте постоять более 30 минут. За это время еще несколько раз перемешайте.