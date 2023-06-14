Станет в несколько раз вкуснее: рецепт шашлыка на маринаде с уксусом
14 июня 2023, 20:04Читати новину українською
Источник:kuhari
Лето – это пора шашлыка, поэтому всегда стоит иметь под рукой несколько вкусных рецептов. Конечно, у каждого есть проверенный способ маринования и приготовления мяса, но всегда стоит пробовать что-нибудь новое.
Вариантов маринада для шашлыка просто множество. Впрочем, сегодня попробуем особый маринад, который точно сделает мясо мягким и очень нежным, а в сочетании со "вкусом" огня эффект будет просто невероятным.
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Рецепт шашлыка на маринаде с уксусом
- Время: 8 часов (с маринованием)
- Порций: 6 – 8
Ингредиенты:
– 2 килограмма свиной шеи;
– 1 килограмм лука;
– 1,5 литра воды;
– 3 столовые ложки уксуса;
– 2 столовые ложки соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– перец и приправы – по вкусу.
Приготовление:
- Мясо нарезаем кусками, а лук кольцами.
- Складываем мясо и лук в кастрюлю, солим.
- Смешиваем в воде, размешиваем воду, соль, уксус и сахар.
- Заливаем мясо маринадом и оставляем на ночь в холодильнике.
- Затем остается пожарить шашлык на углях до готовности.