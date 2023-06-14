Станет в несколько раз вкуснее: рецепт шашлыка на маринаде с уксусом

Лето – это пора шашлыка, поэтому всегда стоит иметь под рукой несколько вкусных рецептов. Конечно, у каждого есть проверенный способ маринования и приготовления мяса, но всегда стоит пробовать что-нибудь новое.

Вариантов маринада для шашлыка просто множество. Впрочем, сегодня попробуем особый маринад, который точно сделает мясо мягким и очень нежным, а в сочетании со "вкусом" огня эффект будет просто невероятным.

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Рецепт шашлыка на маринаде с уксусом

Время : 8 часов (с маринованием)

: 8 часов (с маринованием) Порций: 6 – 8

Ингредиенты:

– 2 килограмма свиной шеи;

– 1 килограмм лука;

– 1,5 литра воды;

– 3 столовые ложки уксуса;

– 2 столовые ложки соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– перец и приправы – по вкусу.

Приготовление: