Вариантов маринада для шашлыка просто множество. Впрочем, сегодня попробуем особый маринад, который точно сделает мясо мягким и очень нежным, а в сочетании со "вкусом" огня эффект будет просто невероятным.

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Рецепт шашлыка на маринаде с уксусом

  • Время: 8 часов (с маринованием)
  • Порций: 6 – 8

Приготовление:

  • Мясо нарезаем кусками, а лук кольцами.
  • Складываем мясо и лук в кастрюлю, солим.
  • Смешиваем в воде, размешиваем воду, соль, уксус и сахар.
  • Заливаем мясо маринадом и оставляем на ночь в холодильнике.
  • Затем остается пожарить шашлык на углях до готовности.