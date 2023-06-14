Варіантів маринаду для шашлику є просто безліч. Втім, сьогодні спробуємо особливий маринад, який точно зробить м'ясо м'яким та дуже ніжним, а у поєднанні зі "смаком" вогню ефект буде просто неймовірним.

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Рецепт шашлика на маринаді з оцтом

Час : 8 годин (з маринуванням)

: 8 годин (з маринуванням) Порцій: 6 – 8

Інгредієнти:

– 2 кілограми свинячої шиї;

– 1 кілограм цибулі;

– 1,5 літра води;

– 3 столові ложки оцту;

– 2 столові ложки солі;

– 2 столові ложки цукру;

– перець та приправи – до смаку.

Приготування: