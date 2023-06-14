Варіантів маринаду для шашлику є просто безліч. Втім, сьогодні спробуємо особливий маринад, який точно зробить м'ясо м'яким та дуже ніжним, а у поєднанні зі "смаком" вогню ефект буде просто неймовірним.

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Рецепт шашлика на маринаді з оцтом

  • Час: 8 годин (з маринуванням)
  • Порцій: 6 – 8

Приготування:

  • М'ясо нарізаємо шматками, а цибулю кільцями.
  • Складаємо м'ясо та цибулю у каструлю, солимо.
  • Змішуємо у воді розмішуємо воду, сіль, оцет та цукор.
  • Заливаємо м'ясо маринадом та залишаємо на ніч у холодильнику.
  • Потім залишається посмажити шашлик на вугіллі до готовності.