Варіантів маринаду для шашлику є просто безліч. Втім, сьогодні спробуємо особливий маринад, який точно зробить м'ясо м'яким та дуже ніжним, а у поєднанні зі "смаком" вогню ефект буде просто неймовірним.
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Рецепт шашлика на маринаді з оцтом
- Час: 8 годин (з маринуванням)
- Порцій: 6 – 8
Приготування:
- М'ясо нарізаємо шматками, а цибулю кільцями.
- Складаємо м'ясо та цибулю у каструлю, солимо.
- Змішуємо у воді розмішуємо воду, сіль, оцет та цукор.
- Заливаємо м'ясо маринадом та залишаємо на ніч у холодильнику.
- Потім залишається посмажити шашлик на вугіллі до готовності.