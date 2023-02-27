Гамбургеры уже давно вышли за рамки быстрого перекуса. Это блюдо начало появляться даже в ресторанном меню, что качественно изменило подход к его приготовлению.
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Незаменимые составляющие бургера – мясо, булка и добавки. К каждому из этих элементов нужно относиться с особым вниманием, ведь даже маленькая мелочь может испортить общее впечатление. Особых кулинарных способностей не требуется, достаточно просто четко следовать рецепту.
Рецепт сочного бургера
Время: 40 минут
Порций: 4
Приготовление:
- В ступке измельчаем перец, горчицу и кориандр. Добавляем кетчуп, майонез и дижонскую горчицу.
- Жаренный лук мелко нарезаем и добавляем в смесь.
- После этого добавляем соусы, хорошо перемешиваем смесь. Затем соединяем ее с фаршем и луком и перемешиваем еще раз.
- Формируем 4 котлеты и жарим без масла по 4 – 5 минут с каждой стороны.
- В конце жарки выкладываем на котлеты ломтики сыра.
- Разогреваем духовку до 180 градусов и жарим булки 5 минут.
- Смазываем булки соусом или кетчупом, выкладываем котлеты, сверху добавляем салат, помидор и лук.
Приятного аппетита!