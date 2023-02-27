Гамбургеры уже давно вышли за рамки быстрого перекуса. Это блюдо начало появляться даже в ресторанном меню, что качественно изменило подход к его приготовлению.

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Незаменимые составляющие бургера – мясо, булка и добавки. К каждому из этих элементов нужно относиться с особым вниманием, ведь даже маленькая мелочь может испортить общее впечатление. Особых кулинарных способностей не требуется, достаточно просто четко следовать рецепту.

Рецепт сочного бургера

Время: 40 минут

Порций: 4

Ингредиенты: – 500 гоамм говядины;

– 4 ломтика сыра чеддер;

– 1 луковица;

– 4 булки;

– жареный лук;

– листья салата;

– помидор;

– 2 столовые ложки любимого соуса;

– две столовые ложки дижонской горчицы;

– 2 столовые ложки соуса чили;

– перец, горчица, кориандр в зернах, кетчуп и майонез (по желанию).

Приготовление:

В ступке измельчаем перец, горчицу и кориандр. Добавляем кетчуп, майонез и дижонскую горчицу.

Жаренный лук мелко нарезаем и добавляем в смесь.

После этого добавляем соусы, хорошо перемешиваем смесь. Затем соединяем ее с фаршем и луком и перемешиваем еще раз.

Формируем 4 котлеты и жарим без масла по 4 – 5 минут с каждой стороны.

В конце жарки выкладываем на котлеты ломтики сыра.

Разогреваем духовку до 180 градусов и жарим булки 5 минут.

Смазываем булки соусом или кетчупом, выкладываем котлеты, сверху добавляем салат, помидор и лук.

Приятного аппетита!