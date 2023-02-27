Гамбургери вже давно вийшли за рамки швидкого перекусу. Ця страва почала з'являтися навіть у ресторанних меню, що якісно змінило підхід до її приготування.
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Незамінні складові бургера – м'ясо, булка та додатки. До кожного з цих елементів потрібно ставитися з особливою увагою, адже навіть маленька дрібниця може зіпсувати загальне враження. Особливих кулінарних здібностей не потрібно, достатньо просто чітко слідувати рецепту.
Рецепт соковитого бургера
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
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Приготування:
- У ступці подрібнюємо перець, гірчицю та коріандр. Додаємо кетчуп, майонез і діжонську гірчицю.
- Смажену цибулю дрібно нарізаємо та додаємо у суміш.
- Після цього додаємо соуси, добре перемішуємо суміш. Потім з'єднуємо її з фаршем і цибулею та ще раз перемішуємо.
- Формуємо 4 котлети та смажимо їх без олії по 4 – 5 хвилин з кожного боку.
- В кінці смаження викладаємо на котлети скибочки сиру.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів і смажимо булки 5 хвилин.
- Змащуємо булки соусом або кетчупом, викладаємо котлети, зверху додаємо салат, помідор і цибулю.
Смачного!