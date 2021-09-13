Чтобы приготовить маринованные баклажаны вам не нужно часами стоять на кухне. Этот рецепт вкусной закуски готовится довольно быстро, ведь мариноваться они будут без вашего участия.

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Рецепт маринованных баклажанов

Время: 5 часов

5 часов Порции: 4



Маринованные баклажаны / Фото со страницы Лизы Глинской

Ингредиенты:

– 1 кг баклажанов;

– 1,5 л воды;

– 10 г соли (1 ч. л. с горкой);

Приготовление:

Нарежьте баклажаны средними кусками и посыпьте солью. Залейте все водой и отправьте на средний огонь. Доведите овощи до кипения и варите 10 – 15 минут. Слейте воду из баклажанов.

Ингредиенты для маринада:

– 1 л воды;

– 25 г соли;

– 40 г сахара;

– 60 мл масла;

– 70 мл уксуса;

– 20 горошин черного перца горошком;

– 3 – 8 зубчиков чеснока;

– 2 г хмели-сунели.