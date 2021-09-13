Вкусный рецепт маринованных баклажанов на зиму

Цены на любимые овощи стремительно поползли вниз, а это значит, что настало время делать вкусные заготовки и закуски из них. Талантливая кулинарка Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом вкусной закуски из баклажанов.

Чтобы приготовить маринованные баклажаны вам не нужно часами стоять на кухне. Этот рецепт вкусной закуски готовится довольно быстро, ведь мариноваться они будут без вашего участия.

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Рецепт маринованных баклажанов

Время: 5 часов

5 часов Порции: 4



Маринованные баклажаны / Фото со страницы Лизы Глинской

– 1 кг баклажанов;– 1,5 л воды;– 10 г соли (1 ч. л. с горкой);

Приготовление:

Нарежьте баклажаны средними кусками и посыпьте солью. Залейте все водой и отправьте на средний огонь. Доведите овощи до кипения и варите 10 – 15 минут. Слейте воду из баклажанов.

Смешайте воду, сахар и соль по вашему вкусу. Перемешивайте маринад пока в нем не растворят все ингредиенты. Добавьте хмели-сунели, уксус, черный перец горошком, масло и измельченный чеснок и перемешайте. Залейте готовым маринадом баклажаны, закройте слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на 3 часа. Снимите пленку с баклажанов, перемешайте и переложите в миску. Нарежьте к маринованным баклажанам кинзу и укроп, снова перемешайте и подавайте к столу. Приятного аппетита!

– 1 л воды;– 25 г соли;– 40 г сахара;– 60 мл масла;– 70 мл уксуса;– 20 горошин черного перца горошком;– 3 – 8 зубчиков чеснока;– 2 г хмели-сунели.