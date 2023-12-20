В частности, советуем приготовить салат с копченой курицей и арахисом. Его необычный вкус способен поразить многих.
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Салат с курицей и орешками
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Грибы нарежьте кусочками, а лук – кубиками. Обжарьте их до готовности и дайте остыть.
- Отделите мясо от костей и нашинкуйте. Также измельчите болгарский перец.
- Добавьте грибы, заправьте майонезом, всыпьте специи по вкусу и хорошо перемешайте.
- Перед подачей посыпьте орешками или сухариками.