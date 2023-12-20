В частности, советуем приготовить салат с копченой курицей и арахисом. Его необычный вкус способен поразить многих.

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Салат с курицей и орешками

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– копченое куриное бедро;

– 300 граммов шампиньонов;

– одна луковица;

– 1 болгарский перец;

– соленый арахис;

– майонез, специи по вкусу.

Приготовление:

Грибы нарежьте кусочками, а лук – кубиками. Обжарьте их до готовности и дайте остыть. Отделите мясо от костей и нашинкуйте. Также измельчите болгарский перец. Добавьте грибы, заправьте майонезом, всыпьте специи по вкусу и хорошо перемешайте. Перед подачей посыпьте орешками или сухариками.

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