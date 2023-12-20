Зокрема, радимо приготувати салат з копченою куркою та арахісом. Його незвичний смак здатен вразити багатьох.

Варто спробувати Смачно і не банально: добірка оригінальних страв з курячими слайсами РябChick

Салат з куркою і горішками

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Гриби наріжте шматочками, а цибулю – кубиками. Обсмажте їх разом до готовності та дайте охолонути.
  2. Відділіть м'ясо від кісток і наріжте. Також подрібніть болгарський перець.
  3. Додайте гриби, заправте майонезом, всипте спеції до смаку і добре перемішайте.
  4. Перед подачею посипте горішками або сухариками.